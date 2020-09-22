Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri R.D.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun 'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi mahkemece tutuklandı.

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