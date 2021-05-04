Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinden getirdiği uyuşturucuyu Gazipaşa'da satmak isteyen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, O.G. ve D.G. isimli şahısların Manavgat'tan uyuşturucu madde getirerek Gazipaşa'da satacakları yönünde ihbar alındı. İhbarı değerlendirilen ekipler, şüpheli şahısların kullanmış olduğu aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 14 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden D.G. hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, O.G. isimli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA