Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.


Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, Ö.S. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ö.S., bugün hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ö.S. ve avukatı hazır bulundu.


Yapılan yargılama sonucunda Ö.S.'ye 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye!
Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede

Son Dakika Haberleri
19:40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti)... - Son Dakika
19:35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30-20.00 saatleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile... - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile... - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları... - Son Dakika
19:28 İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]