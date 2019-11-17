Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü
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Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü

6 saat önce

Gaziantep polisi ekiplerince uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü, System.String[]

Gaziantep polisi ekiplerince uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince Bülbülzade mahallesinde bir şahsın Uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine, uyuşturucu madde satan ve alan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.


Yakalanan alıcı şahsın üzerinden 10.60 gram esrar maddesi çıkarken, satıcı Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1.410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Şahıslar hakkında Adli işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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