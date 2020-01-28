Uyuşturucu madde yakalanan 20 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu madde yakalanan 20 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Uyuşturucu madde yakalanan 20 kişiye işlem yapıldı

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan devriye görevleri esnasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde yakalanan 20 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan devriye görevleri esnasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 20 gün içerisinde jandarma bölgesinde yapmış oldukları devriye görevleri esnasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan A.F., T.B., C.B., M.U., A.S., A.A., A.Ç., A.Y., Y.K., G.Ö., Y.F., A.K., G.Y., C.S, H.T., Y.K., A.B., C.Y., M.D., ve S.A., isimli kişilerin üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 17 adet uyuşturucu hap, 75 gram sentetik cannabinoid, 11 gram metaamfetamin, 15 gram kubar esrar ve 2 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken toplam 20 kişi işlem yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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