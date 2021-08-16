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Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi - Son Dakika

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi

16.08.2021 13:27
Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 38 kilo ara kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 38 kilo ara kimyasal madde ele geçirildi.

Hong-Kong'dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayolu ile Hollanda'ya transit gidecek 2 kilo 192 gram ağırlığındaki eşya riskli olarak tanımlanmasının ardından Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda analiz edilmesi için gönderildi. Laboratuvarda yapılan analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, "Amfetamin" ve "Metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi.

TOPLAM 4 TON 38 KİLOLUK UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN MADDEYE EL KONULDU

Ardından, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 kilo 190 gram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 38 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

UYUŞTURUCUNUN ALICISINI BULMAK İÇİN KONTROLLÜ TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyuşturucu üretiminde kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek, uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türk kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.

SUÇ ÇETESİ KAPSAMLI TAKİBİN ARDINDAN ÇÖKERTİLDİ

Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında ise maddenin alıcısı da dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 3'ü mahkemece tutuklandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi
Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi

İstanbul Havalimanı, Uyuşturucu, Kimyasal, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu madde yapımında kullanılan 4 tonu aşkın madde ele geçirdi - Son Dakika


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