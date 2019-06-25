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Uyuşturucu madde zanlıları adliyeye çıkarıldı

1 saat önce

Uyuşturucu madde zanlıları adliyeye çıkarıldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu madde zanlıları adliyeye çıkarıldı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde yapılan aramalar neticesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılana 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7.5 kg. esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri yapmış oldukları araştırma neticesinde iki kişiyi gözaltına almıştı. Bahçede bulunan Hint kenevirleri ekipler tarafından sökülüp kamyonlara yüklenerek imha edilmişti.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılık tarafından ifadeleri alınmaya başlandığı öğrenildi.
Uyuşturucu madde zanlıları adliyeye çıkarıldı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Kozan, Jandarma, 3. Sayfa
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