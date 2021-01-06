Uyuşturucu maddeleri yola atıp polis aracına çarparak kaçmaya çalıştılar - Son Dakika

Uyuşturucu maddeleri yola atıp polis aracına çarparak kaçmaya çalıştılar

06.01.2021 12:09
Uyuşturucu maddeleri yola atıp polis aracına çarparak kaçmaya çalıştılar, System.String[]

Afyonkarahisar'da polisin takip ettiği uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi, kullandıkları araçla polisin araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı.

Afyonkarahisar'da polisin takip ettiği uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi, kullandıkları araçla polisin araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı.

Afyonkararahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Araç, PTS kameralarına takılmamak için sürekli olarak ara yolları kullanarak İhsaniye istikametine devam etti. Gazlıgöl beldesine gelindiğinde polisin kendilerini takip ettiğini fark etmesi üzerine kaçarken kullandıkları araç 3 ekip aracına çarptı. Araç içerisinde bulanan şüpheli şahıslar kaçarken de uyuşturucu maddeleri yola attı. Kovalamaca sonucunda Gazlıgöl beldesinde ele geçirilen araçta bulunan Ahmet B., Selim Y. ve Yılmaz B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların içerisinde bulunduğu araç ve kaçış güzergahında yapılan arama sonucunda; 25.45 gram metamfetamin maddesi, 48 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan gözaltı alınırken, ayrıca kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından işlem yapılacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Uyuşturucu maddeleri yola atıp polis aracına çarparak kaçmaya çalıştılar
Uyuşturucu maddeleri yola atıp polis aracına çarparak kaçmaya çalıştılar

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Karahisar, Gazlıgöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu maddeleri yola atıp polis aracına çarparak kaçmaya çalıştılar - Son Dakika


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