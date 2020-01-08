Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar - Son Dakika
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Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar

6 saat önce

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan iki şahıstan biri tutuklandı.

Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar, System.String[]

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan iki şahıstan biri tutuklandı. Yapılan aramada uyuşturucu maddenin çatı katına gizlendiği ortaya çıktı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar üzerinde yapılan fiziki takip sırasında B.P. isimli şahıs, T.Y. isimli şahsa 2.34 gram uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınan şahısların ikametlerinde arama yapan polis, satışa hazır 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplam ağırlığı 13.5 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ile çatı katında da zulalı halde 550 gram esrar maddesi, ayrıca uyuşturucu içiminde kullanılan 'kova' tabir edilen düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen T.Y. isimli şahıs 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapılırken şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Kırıkkale Adliyesine sevk edilen B.P. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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