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Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı - Son Dakika

Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı

19.02.2022 19:11

Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin otogarda yaptığı operasyonda şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin otogarda yaptığı operasyonda şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı. Akıl almaz tekniği çözen polisler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan zehir tacirini gözaltına aldı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından K.O. isimli şüpheli ilçe otogarında yapılan operasyonla yakaladı. İstanbul'dan Marmaris'e geldiği ve daha önce de uyuşturucu ticareti yapmaktan birden fazla sabıkası bulunduğu tespit edilen K.O.'nun valizinde yapılan aramada 5 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Hassas burun narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda ise K.O.'nun uyuşturucuları sakladığı yer şaşırttı. Yapılan aramada normal bir valiz gibi görünen çantayı kontrol eden ekipler hoparlör içine ve hediye gibi paketlenmiş bardak kolisine gizlenmiş 230 gram metamfetamin ile 100 gram esrar maddesini buldu. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan uyuşturucu maddeler, tutanak ile zapt edilerek imha edilmek üzere emniyete götürülürken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan K.O. gözaltına alındı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı
Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı

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Uyuşturucu, Marmaris, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu maddeyi sakladığı yer şaşırttı - Son Dakika


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