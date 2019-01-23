Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Maddeyi Tuvalete Dökmeye Çalışırken Yakalandı

Uyuşturucu Maddeyi Tuvalete Dökmeye Çalışırken Yakalandı

39 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu satışı yapan ve uzun süredir takip edilen M.Ö.G. ve A.S.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerine baskın yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Maddeyi Tuvalete Dökmeye Çalışırken Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu satışı yapan ve uzun süredir takip edilen M.Ö.G. ve A.S.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerine baskın yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden M.Ö.G ise polisi görünce uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre M.Ö.G. isimli şüpheli şahsın Çakmak mahallesindeki evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerek sifonu çekmeye çalışmasını polis önledi. Şahsın evinde yapılan aramalarda 10 adet captagon hap, 761,8 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL para ele geçirildi.

A.S.B. isimli şüpheli şahsın Yaprak mahallesindeki bakkal dükkanına yapılan operasyonda ise 1 adet şeffaf poşet içerisinde 69,2 gram esrar, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 TL para ele geçirildi. Şahsın Çakmak mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda ise poşet içerisinde 950 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanmalarının ardından ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı 2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:30:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Maddeyi Tuvalete Dökmeye Çalışırken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]