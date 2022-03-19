Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

19.03.2022 13:01
Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 271,67 gram bonzai, 9,46 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 2 adet reçeteye tabi hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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