Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Devrek ilçesinde uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda düzenledikleri operasyonda E.Ö. isimli şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada öldürücü etkiye sahip 15 gram uyuşturucu madde, hap ve aparat ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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