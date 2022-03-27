UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE ÇÖZÜM SUNAN MUHTAR, 'ZEHİR TACİRİ' ÇIKTI - Son Dakika
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UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE ÇÖZÜM SUNAN MUHTAR, 'ZEHİR TACİRİ' ÇIKTI

27.03.2022 10:22

SAMSUN'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin (40) de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

SAMSUN'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin (40) de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Desteci ile yanındaki 3 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı. Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

'BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM'

Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Programda Desteci, Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE ÇÖZÜM SUNAN MUHTAR, 'ZEHİR TACİRİ' ÇIKTI
UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE ÇÖZÜM SUNAN MUHTAR, 'ZEHİR TACİRİ' ÇIKTI
UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE ÇÖZÜM SUNAN MUHTAR, 'ZEHİR TACİRİ' ÇIKTI

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Amasya, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU MÜCADELESİNE ÇÖZÜM SUNAN MUHTAR, 'ZEHİR TACİRİ' ÇIKTI - Son Dakika


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