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Uyuşturucu önleme çalışmaları - Son Dakika

Uyuşturucu önleme çalışmaları

27.08.2021 15:52
Uyuşturucu önleme çalışmaları, System.String[]

Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi bünyesinde "Samandağ Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Danışmanlığı" ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine girdi.

Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi bünyesinde Uzman Psikolog Ali Toprak ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mehtap Altın danışmanlığında hizmete giren "Uyuşturucu ile Mücadele Danışmanlığı"ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar 03265123910 numaralı telefonu arayarak irtibat kurabilirler.

Uyuşturucu ve uyuşturucu ile nasıl mücadele edilebileceği hakkında bilgi veren Uzman Psikolog Ali Toprak yaptığı açıklamada; " Uyuşturucu ile mücadele çok boyutludur. Pek çok meslek alanının birlikte mücadelesi gerekir. Aslında gereken uyuşturucu kullanımına yönelik bir devlet programı olmasıdır. Bu mücadelede doktorlar, öğretmenler, hukukçular, polisler, gümrükçüler, psikologlar gibi pek çok mesleğin birlikte mücadelesi gerekmektedir. Eğitim programlarının, medya kampanyalarının yapılması yanında yasaların düzenlenmesi, tedavi merkezlerinin kurulması, halkın, gençlerin ve uzmanların eğitilmesi gibi çok yaygın ve kapsamlı mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu mücadelede ailenin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin de büyük bir önemi bulunmaktadır.

Belediye Başkanı Sn. Av. Refik Eryılmaz öncülüğünde kurulan Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi'nin yürüttüğü ve ilçemizdeki tüm liseler baz alınarak yapılan bilimsel çalışmaların sonucu ürkütücüydü, bu sonuçlarla mücadele etmek ve önleme çalışmaları yapmak adına belediyemiz üstüne düşen sorumluluğun farkındadır.

Şehrimizde büyük bir sosyal sorun haline gelen, toplumun ruh sağlığını olumsuz etkileyen, uyuşturucu madde kullanımı konusunda önleme çalışmalarının yapılabileceği ve tedavi noktasında halka hizmet verecek bir kuruma ihtiyaç vardı. "Samandağ Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Danışmanlığı" bu ihtiyacı gidermek için hizmete gitmiştir." ifadelerine yer verdi.

Uzman Psikolog Ali Toprak açıklamasının devamında; " ÖNLEME NEDİR? Önleme çalışması, kişinin uyuşturucu madde kullanmaya başlamasını veya bir madde kullanıyor ise bağımlı hale gelmesini engelleme amacını taşıyan çalışmalardır. Önleme çalışmalarının maliyeti tedavi maliyetleri ile karşılaştırıldığında çok düşüktür. Hem tedavi maliyetlidir hem de uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra bırakmak çok zordur. Önleme çalışmaları çeşitli biçimlerde yapılabilir. Bunlar arasında eğitim vermek, medya kampanyaları düzenlemek, maddenin bulunabilirliğini azaltma, gençlerin kişisel ve sosyal becerilerini artırma başta gelen önleme çalışmalarıdır.

Gençlere Yönelik Önleme çalışmaları

Gençlere çeşitli yaklaşımlar ile önleme çalışmaları yapılabilmektedir. Bugün gelinen noktada her kültür yaptıkları bilimsel çalışmalar ile kendilerine özgü programlar oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kişisel ve sosyal becerileri geliştiren programların daha başarılı olduğu bildirilmektedir. Ancak yapıla eğitim programlarının yalnızca gençlere yönelik olması yetersiz bulunduğu gözlemlenmiştir. Aile eğitim programları ile gençlere yönelik yapılan eğitim programlarının paralel gitmesi daha etkin ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Ailenin bilinçlenmesi ile madde kullanımı ile mücadele toplum genelinde daha etkin bir mücadele haline gelmektedir." dedi.

Ali Toprak, Uyuşturucu, Altın, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Uyuşturucu önleme çalışmaları - Son Dakika


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