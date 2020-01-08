Uyuşturucu operasyonları (2) - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonları (2)

7 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 216 gram esrar bulundu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonları (2)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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