Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonları

Uyuşturucu Operasyonları

4 dakika önce

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu çalışması yürüttü.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Murat T, Engin T. ve Onur K'yi gözaltına alan ekipler, üzerlerinde yaptığı aramada 41 paket halinde 23,19 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyal ele geçirdi.

Ekipler, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde ise bir kişiye esrar ile uyuşturucu niteliği bulunan hap sattığı tespit edilen Cumhur Y'yi üzerinde 170 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hapla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat T, Engin T. ve Cumhur Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Onur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:45 Kaynak: AA

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