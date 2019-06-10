Uyuşturucu operasyonları

Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
) tarafından son 5 günde 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik
birimlerince son 5 günde 31 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda yaklaşık 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ve 16 kök kenevire el konuldu.
Operasyonlarda ayrıca 65 fişek, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve 18 bin 50 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 163 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.