Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonları
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Uyuşturucu operasyonları

4 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından son 5 günde 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından son 5 günde 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 5 günde 31 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda yaklaşık 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ve 16 kök kenevire el konuldu.
Operasyonlarda ayrıca 65 fişek, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve 18 bin 50 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 163 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:04 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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