Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonları
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Uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son 2 günde sokak satıcılarına yönelik 23 ilde yapılan operasyonlarda, 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son 2 günde sokak satıcılarına yönelik 23 ilde yapılan operasyonlarda, 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 66 uyuşturucu hap ve 346 kök kenevire el konuldu.
Ayrıca, operasyonlarda 14 tabanca, 93 fişek, 11 hassas terazi ve 21 bin 405 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 257 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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