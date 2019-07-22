Uyuşturucu operasyonları
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İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:46 Kaynak: AA
'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bakırköy
, Küçükçekmece
ve Fatih
'te 15-22 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda, 1'i İranlı 8 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
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