Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonları
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Uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları 09 ABG 58 plakalı kiralık otomobili, Zeybek Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada, 1 kilo 780 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Kuşadası ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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