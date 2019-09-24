Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu operasyonları
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Uyuşturucu operasyonları

31 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce 38 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarda 231 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce 38 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarda 231 kişi gözaltına alındı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, son 3 günde, 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 990 gram uyuşturucu madde ile 8 bin 643 uyuşturucu hap ve 166 kök kenevire el konuldu.

Operasyonlar kapsamında ayrıca 5 tabanca, 4 hassas terazi ve 10 bin 795 lira nakit para ele geçirilirken, 231 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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