Uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 216 gram esrar bulundu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonları

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı

Son Dakika Haberleri
00:02 Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2020 - Son Dakika
00:01 Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu - Son Dakika
00:01 Midyat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:01 Şehit ateşi Gaziantep'e düştü - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 00:06:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]