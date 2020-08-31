Uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik üç operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri otomobili takibe alarak merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınında durdurup arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin aracın ön bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede radyo panelinin arkasına gizlenmiş 504 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçtaki şüpheliler Cumali K. (20), Necmi Can A. (21) ve R.I. (17) gözaltına alındı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında durdurulan araçta yapılan aramada da yedek lastiğe gizlenmiş 699,28 gram esrar, Yüreğir ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda ise 60 uyuşturucu hap ve 2,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, Zanlılar Zeynep K. (30), Ramazan T. (44), Halil T. (40), Feryat A. (34) ve Kerem A. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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