Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları nedeniyle toprak altına gizlenen bidonlar içerisinde 162 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları nedeniyle toprak altına gizlenen bidonlar içerisinde 162 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesinde yaşayan S.A'nın Kılıçlı köyü kırsalında jelikan bidonlarda sakladığı uyuşturucuyu, bölgede yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü, ilerleyen dönemlerde çıkararak satacağı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatağı içerisinde toprağa gömülü 2 jelikan bidonda 162 kilogram esrar bulundu.

Ekiplerce esrar muhafaza altına alınırken, şüpheli S.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
17:22 İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm - Son Dakika
17:22 Demirtaş'ın yargılandığı dava - Son Dakika
17:21 TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Son Dakika
17:21 AVM'de çatı çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada - Son Dakika
17:18 Erzin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:26:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonları nedeniyle 162 kilogram esrarı toprak altına gizlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]