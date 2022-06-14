Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı

14.06.2022 14:53
Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 13 günde 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 13 günde 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 13 gün içerisinde 43 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 606,43 gram metamfetamin, 26,18 gram eroin, 12,68 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ecstasy hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 53 kişinin işlem gördüğü olaylarda 11 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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