Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, operasyonların, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi. Kentte torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 250 gram afyon sakızı, 10 extacy hap, 40,8 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 227 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ