Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonların, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi. Kentte torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 250 gram afyon sakızı, 10 extacy hap, 40,8 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 227 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı
Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı! 'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
23:57 (Düzeltme) Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
23:51 İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Son Dakika Haber
23:49 Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama - Son Dakika Haber
23:48 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da... - Son Dakika Haber
23:36 Benzin ve motorine zam yapıldı - Son Dakika Haber
23:07 Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Son Dakika Haber
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonlarında 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]