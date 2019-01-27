Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Gözaltı, System.String[]
Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.C. (45), S.K. (26) ve A.A. (25) yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 parça halinde metemfetamin, 2 parça halinde sentetik kannabinoid, 4 parça halinde metemfetamin, ve 1 parça halinde esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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