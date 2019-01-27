Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kayseri
polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.C. (45), S.K. (26) ve A.A. (25) yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 parça halinde metemfetamin, 2 parça halinde sentetik kannabinoid, 4 parça halinde metemfetamin, ve 1 parça halinde esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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