Uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 462 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Narkotik ekiplerince son bir haftadır düzenlenen "sokak" operasyonlarında 4 bin 462 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 58 ildeki narkotik birimleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "sokak" operasyonları gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 4 bin 462 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 355 kilogram eroin, 415 kilogram esrar, 229 kilogram kokain, 73 bin ecstasy, 37 bin sentetik ecza, 63 kilogram metanfetamin, 15 kilogram afyon sakızı, 22 bin captagon ve 52 tabanca ile 277 bin 460 lira ele geçirildi.