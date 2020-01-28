Uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 184 kilogram esrar, 87 kilogram eroin, 2 kilogram skunk, 65 gram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 44 tabanca ve tüfek ile 84 bin 540 liraya ise el konulurken, 752 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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