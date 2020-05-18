Uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutukladı.



Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, kente giren bir araç takibe alındı. Durdurulan araçta narkotik madde arama köpeği Jibby ile yapılan aramada, aracın direksiyon altına zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 8 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 31 gram eroin, 44,5 gram sentetik kannobinoid maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DENİZLİ