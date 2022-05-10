Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 4-8 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 540 gram esrar maddesi, Gölbaşı ilçesinde 248 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, il merkezinde 1 kilo 540 gram esrar, 397 gram metamfetamin, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. 18 şahıstan 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN