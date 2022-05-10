Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

10.05.2022 15:53
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 4-8 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 4-8 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 540 gram esrar maddesi, Gölbaşı ilçesinde 248 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, il merkezinde 1 kilo 540 gram esrar, 397 gram metamfetamin, 11 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. 18 şahıstan 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Son dakika haber! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı Adıyaman'da UYAFA seçmeleri tamamlandı Adıyaman'da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği Adıyaman'da Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:11:02. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement