Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 9-15 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Yapılan çalışmaların sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda polis tarafından farklı zamanlarda çok sayıda adreslere yapılan baskınlar ile gerçekleştirilen kontrollerde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 18'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Operasyonlarda ayrıca 3 bin 171 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 3 bin 638 gram esrar, 34 gram eroin, 55 adet sentetik ecza, 7 bin 900 TL uyuşturucu madde ticaretinden sağlanıldığı değerlendirilen para, 4 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti
Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Otopsi odasında kadın cesetle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
22:23 Otopsi odasında kadın cesetle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Son Dakika Haber
22:14 TBMM Genel Kurulu'nda tartışma - Son Dakika Haber
22:14 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıl Dönümü'nde konuştu: (2) - Son Dakika Haber
22:10 Engelli çocuğa şiddet soruşturmasında iddianame 1 yıl sonra mahkemeye ulaştı - Son Dakika Haber
21:24 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları - Son Dakika Haber
20:53 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:26:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]