Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 18'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 9-15 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Yapılan çalışmaların sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda polis tarafından farklı zamanlarda çok sayıda adreslere yapılan baskınlar ile gerçekleştirilen kontrollerde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 18'i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Operasyonlarda ayrıca 3 bin 171 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 3 bin 638 gram esrar, 34 gram eroin, 55 adet sentetik ecza, 7 bin 900 TL uyuşturucu madde ticaretinden sağlanıldığı değerlendirilen para, 4 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. - DENİZLİ