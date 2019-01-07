Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Kırıldı

Uyuşturucu ile mücadelede 2018 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede 2018 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı, 18 ton eroin ele geçirildi. 2018 yılında güvenlik güçleri ülke genelinde yürüttükleri uyuşturucu operasyonlarında başarılarını tarihe altın harflerle yazdırdı. Önceki yıl zehir satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı Türkiye tarihinde bir ilk oldu. Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya yönelik, 147 bin 562 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı. Yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kilo kokain, 8 milyon 556 bin 529 adet ectacy, 1 ton 168 kilo bonzai ele geçirildi.



(İHA)

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