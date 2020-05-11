Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı. Operasyonlardan birinde ise aracın içerisine zulalanmış uyuşturucuyu Çako isimli narkotik köpeği buldu.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çevre kentlerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, kente giren bir araç takibe alındı. Durdurulan araçta narkotik madde arama köpeği Çako ile yapılan aramada, aracın ön kapı boşluğu içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



Son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 341 gram eroin ve 23 gram metamfetamin ele geçirildi. - DENİZLİ