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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişiden 8'i tutuklandı

9 dakika önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, 32 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişiden 8'i tutuklandı, System.String[]
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, 32 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Haziran ayı içerisinde de kentteki uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 248 adet ecstasy hap, 54 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 7 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, 8'i ise tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 32 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
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