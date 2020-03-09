Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı, System.String[]

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, operasyonlarda 626 gram metamfetamin, 78 gram eroin, 20 gram esrar, 13 adet sentetik ecza hap, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. - DENİZLİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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