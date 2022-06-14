Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler M.S., M.K., M.B., B.T. ve E.İ. yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B. ve E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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