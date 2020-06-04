Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde, 118 pakette 23 kilo 286 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Suriye uyruklu Jalal H. (25) ve teyzesi Fatma M. (40) gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir evde de 6,7 gram sentetik kannabinoid, 11,3 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Evdeki şüpheliler Ali Y. (47) ve Doğukan İ. (18) gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Jalal H. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.