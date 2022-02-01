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Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım

01.02.2022 12:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırılarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi. Konuşmasında bakanlık olarak aldıkları kararı da duyuran Soylu, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Gündüzün gözünde Türk polisinin, jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkese aleni bir şekilde ortaya koyalım." sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda, 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'e yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile babası hassasiyetiyle "Ne gerekiyorsa yapın." yönünde kendilerini talimatlandırdığını, fiziki imkanlar ve mevzuat açısından da her türlü desteğini verdiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yılmadan, yorulmadan devam ettiklerini dile getiren Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümleri 941'den 314'e düşürdük. 2021 senesinde rakamlar 190'larda. Adli Tıp Kurumu'nun rakamları 3-4 ay geriden geliyor. Bu düşüş devam edecektir. 2016 yılında 88 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirirken 2021 yılında bunu 3 katına çıkartarak 217 bine çıkardık." dedi.

"CUMHURİYET TARİHİ REKORUNU KIRDIK"

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda rekor sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirdiklerine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik. 2021 yılında ayrıca 5 ton 518 kilogram metamfetamin, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunlar da Cumhuriyet tarihi rekorlarıdır. Geçen yıl 70 milyon kök kenevir yakaladık."

"GÜNDÜZ BASALIM, ALALIM"

Uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini ifade eden Soylu, "Gündüz milletin gözü önünde yapalım. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım. Gündüzün gözünde Türk polisinin, jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkese aleni bir şekilde ortaya koyalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu bütün Türkiye'ye aynı şekilde yayalım." diye konuştu.

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Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Eroin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım - Son Dakika
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