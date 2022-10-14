Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı

14.10.2022 00:57
Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çok sayıda uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok sayıda uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince daha önceden hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak, imal ve ticaretini yapmak' suçu ile ilgili işlem yapılan A.M.Ö. isimli şahıs hakkında yapılan çalışmalar neticesinde şahsın üzerinde ve Dedeli Mahallesi Yaka mevkisinde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 7 fişek halinde 13,88 gram metamfetamin, 158,20 gram kubar esrar, 3 paket halinde toplam 22,76 gram skunk maddesi, 2.65 gram kenevir tohumu, 33 adet değişik markalarda sentetik hap, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet metamfetamin kullanma aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.Ö isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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