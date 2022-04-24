UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

24.04.2022 23:33

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin Antalya'da gelen 2 ayrı aracı durdurması sonucu, 227 gram eroin, 83 gram metamfetamin ele geçirildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin Antalya'da gelen 2 ayrı aracı durdurması sonucu, 227 gram eroin, 83 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden H.G.B., tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Antalya çevre yolunda yaptıkları yol kontrolünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 181 gram eroin, 83 gram metamfetamin. 1 hassas terazi ile av tüfeği mermileri ele geçirildi. Araçtaki T. G ve H.G. B gözaltına alındı.

Polis, aynı gün durdurduğu başka bir araçta da 46 gram eroin ele geçirdi. Polis araçtaki Ş.T.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerden, H.G.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, T.G. ve Ş.T. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı Seydişehir'den kısa kısa Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir, Hisarcık, Antalya, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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