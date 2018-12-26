Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
2 saat önce
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.
Hatay
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ticarete yaptığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan zanlılarla bağlantıları olduğu tespit edilen 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:35 Kaynak: AA
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