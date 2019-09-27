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Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

53 dakika önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; R.T.Ö., E.O., M.A., S.Ş., Ü.K., S.I., Ş.A., Y.Ç., A.B., E.G., Y.H., O.K., M.D. ve İ.E. yakalandı. Şahısların yapılan üst ve oto aramalarında; 1,88 gram Metamfetamin, 2,60 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 12,26 gram Esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şahsa, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Firar olarak aranan Y.Y. de kıskıvrak yakalandı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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