Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, Sandıklı Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlılardan 17'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 6'sı da serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Sandıklı ve Dinar ilçeleri ile köylerinde belirlenen adreslere 15 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:36 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcradan Satışa Çıkarılan 5 Yıldızlı Otele Alıcı Çıkmadı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi

773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:55:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]