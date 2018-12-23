Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

20 dakika önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ihbar üzerine bir adrese düzenlenen operasyonda 16 gram eroin ele geçirildi, ikametteki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:01 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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