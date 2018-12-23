Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ihbar üzerine bir adrese düzenlenen operasyonda 16 gram eroin ele geçirildi, ikametteki 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. tutuklandı.

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