Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

43 dakika önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ş, S.C ile Afganistan uyruklu A.M.O ve A.J'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:03 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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