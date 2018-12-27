Uyuşturucu Operasyonu
43 dakika önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ş, S.C ile Afganistan
uyruklu A.M.O ve A.J'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:03 Kaynak: AA
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