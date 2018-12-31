Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Kent merkezinde durdurulan bir otomobilde bulunan A.H. ve K.A. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 224 uyuşturucu hap ile 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.A'nın başkasına ait kimlik kartını kullandığı ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:36 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Son Dakika! Amorti Rakamları Belli Oldu Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı! İşte Kazanan Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:22:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]