Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli üzerilerindeki esrarla yakalandı.

Narkotik ekipleri, fiziki takip sonucu da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 351 gram esrar, 177 uyuşturucu tablet, kuru sıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü hakkında "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı, A.H, M.Ş. ve S.Ç. ise "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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