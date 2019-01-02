Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi.
İstanbul
'da düzenlenen operasyonda, 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar
'daki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Kanada
'ya gönderilmek üzere bir kargo gönderisi içerisinde bulunan örme makinesine gizlenmiş 10 kilo 716 gram afyon sakızı bulundu.
Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:26 Kaynak: AA
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